Di Napoli: “Spalletti è un allenatore molto preparato, persona molto corretta, lo stimo molto”

Di Napoli: “Spalletti è una persona che tratta i calciatori con grandissimo rispetto”.

L’ex calciatore di Venezia e Napoli, Arturo Di Napoli è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di ‘Radio Goal’. L’ex allenatore si è soffermato sul club azzurro, in particolar modo ha speso anche qualche parola su Luciano Spalletti, ecco quanto dichiarato durante il suo intervento:

“Spalletti? Ho seguito tutto il suo percorso, lo stimo molto, è molto preparato. La rosa del Napoli sposa molto la sua idea. Negli anni è migliorato, si è molto aggiornato ma non ha mai cambiato il suo modo di agire. E’ una persona molto corretta che vuole rispetto e rispetta molto i giocatori. Ha un rapporto molto aperto e sincero con i suoi calciatori, al di là delle scelte dalla sua ha trasparenza e correttezza. Credo che Luciano sia una persona che non accetta compromessi che tratta i calciatori con grandissimo rispetto. Questa è una cosa che i giocatori percepiscono. E’ una persona di uno spessore unico, le qualità tecniche nessuno le discute. Lo seguo spesso perché mi piace vedere le sue squadre per come giocano”.