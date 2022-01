De Laurentiis blinda Luciano Spalletti: contratto fino al 2024

Repubblica – De Laurentiis blinda Luciano Spalletti: sarà l’allenatore del Napoli anche per le prossime due stagioni.

Arriva la decisione definitiva di De Laurentiis: Luciano Spalletti sarà l’allenatore del Napoli per le prossime due stagioni. Il patron lo blinda dopo l’ottimo lavoro svolto in questi mesi. Inizialmente esisteva un accordo di rinnovo solo in caso di raggiungimento della Champions League, ma il presidente ha cambiato idea e rinnova il contratto fino al 2024 confermando la grande stima che ha per l’allenatore toscano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Qui Juve – Tutto su Koulibaly se parte De Ligt

Auriemma: “Insigne? Se tace è meglio, il suo addio non è colpa del Napoli”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gioco e web, una simbiosi che funziona alla perfezione