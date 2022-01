Rinnovo Mertens – Appuntamento con ADL: può rimanere a due condizioni

Corriere dello Sport – Rinnovo Mertens: appuntamento con De Laurentiis a giugno, a contratto scaduto.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, in edicola oggi, Dries Mertens non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi all’idea di dover abbandonare il Napoli. Il suo grande desiderio sarebbe quello di rinnovare e terminare la carriera in azzurro. Le condizioni però ci sono: intanto la conquista della Champions League e poi trovare un accordo economico. Il belga sa già che dovrà ridursi l’attuale stipendio e l’appuntamento con De Laurentiis è stato già fissato a fine stagione, quando il contratto sarà scaduto.

