Salernitana – Affare Costa in bilico, il club non è convinto

Corriere dello Sport – Affare Diego Costa in bilico. La Salernitana non è convinta in seguito ai test fisici.

“Un punto interrogativo su Diego Costa a Salerno. Riguarderebbe i test fisici, che l’attaccante brasiliano non avrebbe superato. La notizia arriva poco dopo le 23. Non le rituali visite mediche ovviamente, ma test a cui la Salernitana sta sottoponendo tutti i calciatori che vorrebbe portare in granata per verificarne l’immediata disponibilità a partire dalla gara con lo Spezia del prossimo 7 febbraio. Fino a tarda sera fonti vicine alla Salernitana riferivano che su Diego Costa «si va avanti». Vedremo oggi”.

