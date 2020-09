Maldini ai microfoni di Sky parla dell’affare Tonali e del sogno Chiesa

Maldini a Sky ha parlato della soddisfazione dell’arrivo di Tonali e smentisce la trattativa Chiesa

Paolo Maldini, dopo la conferenza di presentazione di Tonali, ha parlato ai microfoni di Sky dell’acquisto del giovane talento della nazionale ed ha smentito, ad oggi, qualsiasi contatto con la Fiorentina per Federico Chiesa.

Dopo la conferenza stampa di presentazione di Sandro Tonali, ha parlato il dirigente del Milan Paolo Maldini, che ai microfoni di ‘Sky Sport’, come riportato da “Calciomercato.it”, si è soffermato anche suo nuovo regista rossonero: “Tonali è molto giovane, è un ragazzo 2000. Credo che la sua storia è bellissima. Il suo acquisto non era pensabile fino ad un mese fa. Dobbiamo ringraziare il suo agente e Cellino che si è dimostrato essere di parola. Ho parlato con lui un pò di tempo fa e gli ho detto che ci avremmo pensato e che gli avremmo fatto sapere. Poi siamo arrivati ad un punto dove le cose si sono allineate riuscendo a concludere l’operazione”.

Maldini ha quindi smentito la trattativa per Chiesa: “È uno dei migliori giovani italiani. Non c’è mai stata una trattativa con la Fiorentina per il suo acquisto, è questo lo stato dei fatti ad oggi”. Infine sul mercato: “L’idea è quella di rafforzare ancora la rosa. Abbiamo risolto le priorità. Vogliamo prendere un altro difensore centrale per coprire gli infortuni”.

