Donnarumma, il Real Madrid vuole il portiere del Milan

Donnarumma nel mirino del Real Madrid per la prossima estate

Donnarumma e il Milan ancora non hanno trovato l’accordo per il rinnovo. Molte società seguono attentamente la vicenda tra cui i “Blancos”.

Quello che inizierà ufficialmente a breve sarà un calciomercato difficile anche per i top club, Real Madrid compreso. La crisi legata all’emergenza coronavirus ha un po’ impoverito le casse delle società, per le ‘Merengues’ c’è poi il problema di una rosa lunga che comprende diversi giocatori difficili da piazzare altrove a causa del loro alti ingaggi. Ecco perché Florentino Perez, stando a quanto riportato da “Calciomercato.it“, è più proiettato al mercato dell’estate 2021. Mirino puntato soprattutto su quei calciatori in scadenza di contratto fra a un anno e quindi già nel prossimo mese di febbraio ingaggiabili a costo zero.Tra questi, figurano ‘Gigio’ Donnarumma e addirittura Hysaj del Napoli. Il focus principale riguarda il portiere del Milan, che da mesi tratta con Mino Raiola il rinnovo del contratto in scadenza appunto nel giugno 2021. Alcune settimane fa le parti sembravano vicine, poi probabilmente qualche intoppo ha rallentato la trattativa. Del resto le cifre in ballo sono importanti, il classe ’99 guadagna 6 milioni netti più uno di bonus e tanto vuole continuare a guadagnare. Il Milan deve comunque stare attento a Raiola (che tratta coi rossoneri pure per Ibrahimovic), il quale da tempo valuta la partenza del suo assistito per un club competitivo per vincere. Con Perez, poi, i rapporti sono ottimi per non dire eccellenti. Il Real è dunque tutt’altro che una pista impossibile per il futuro di Donnarumma.

