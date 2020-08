Il Chelsea cerca un terzino, via libera Inter per Palmieri

Il Chelsea sceglie il nuovo terzino e libera Palmieri per l’Inter

Gli inglesi, protagonisti numero 1 del mercato, puntano Chilwell che sarà sostituito al Leicester da Tagliafico. L’Inter aspetta le mosse del Chelsea per tentare l’affondo a Emerson Palmieri

Protagonista assoluto del calciomercato, il Chelsea con le sue manovre può condizionare anche le strategie di diversi club italiani. L’imminente arrivo di Ben Chilwell può creare un effetto domino nel ruolo di terzino sinistro. Come già detto, il principale obiettivo del Leicester per sostituire il 23enne resta Nicolas Tagliafico. I contatti sono proseguiti anche nelle ultime ore. Forte di un accordo con l’Ajax raggiunto lo scorso anno, il 27enne argentino ha il permesso di lasciare Amsterdam durante questa sessione di calciomercato ma, secondo quanto riportato da “Calciomercato.it” , il club inglese, pur essendo in pole assoluta al momento, non è l’unico interessato al calciatore. Corteggiato anche da altri paesi, l’ex Independiente in passato è stato accostato un po’ a tutte le big italiane e il suo nome non è mai scomparso dai radar dell’Inter. Nel ruolo, i nerazzurri sono molto avanti nella trattativa per Emerson Palmieri (il suo arrivo è legato soprattutto a Conte, che potrebbe restare con l’addio di Ausilio), ma un eventuale cambio di allenatore potrebbe modificare le gerarchie dirigenziali, soprattutto qualora sulla panchina interista dovesse sedersi Massimiliano Allegri. Anche la Juventus e il Napoli cercano rinforzi a sinistra, ma prima di poter affrontare una spesa da 20-25 milioni di euro nel ruolo hanno bisogno di sfoltire la rosa.

