Sirene spagnole per Fernando Llorente

Stando a quanto riportato dal sito calciomercato.it, Fernando Llorente potrebbe trovare spazio in Spagna.

Per Llorente ha fatto un sondaggio il Real Sociedad:

“Il mercato in entrata del Napoli sta vivendo una battuta d’arresto: i partenopei, al momento, sono impegnati a portare avanti delle operazioni in uscita. Nelle ultime ore il club azzurro è stato contattato per avere maggiori informazioni riguardo a Fernando Llorente. A sondare il terreno per il ‘Re Leone’ è stata la Real Sociedad. La società basca ha iniziato a cautelarsi in caso di partenza di Willian José, finito nel mirino di grandi club come Tottenham e Barcellona. Il Napoli si è dichiarato disponibile a trattare la partenza del bomber spagnolo, anche in prestito. La conditio sine qua non dell’operazione è che la Real si assuma interamente gli oneri relativi all’ingaggio di Llorente, che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro. L’ex attaccante di Tottenham e Juventus è legato al club campano da un contratto fino al 2021. Giuntoli vorrebbe riuscire a liberarsi di uno degli stipendi più alti della rosa azzurra.”

