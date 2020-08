Sarri dice “no” e si vendica della Vecchia Signora

E’ il sito calciomercato.com ad accendere i riflettori sulla vicenda Sarri-Juventus.

Si torna a parlare dell’esonero di Maurizio Sarri, la Juve parrebbe aver offerto una soluzione economica per liberare l’allenatore ed evitare quindi di continuare a versargli il pesante assegno da 6 milioni a stagione:

“Passata la rabbia dell’eliminazione con annesso esonero, la dirigenza bianconera ha contattato Sarri per proporgli un accordo che potesse consentire a lui di liberarsi subito e alla Juve di risparmiare un bel po’ di soldini: sono 6mln netti a stagione per altri due anni, oltre a un milione abbondante da ridistribuire dopo l’accordo sugli stipendi raggiunto agli albori del lockdown. Ma la risposta, per il momento, è stata piuttosto netta: non se ne parla, non ora. Senza una nuova avventura dietro l’angolo non c’è alcuna volontà da parte del Comandante di regalare anche solo un centesimo alla proprietà bianconera”.

