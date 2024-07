Corriere dello Sport – Osimhen, nessuna novità di mercato: convocato per il ritiro

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul futuro di Victor Osimhen. Martedì la squadra si riunirà per due giorni dedicati a testi fisici e atletici, per poi partire giovedì per i due ritiri estivi. La prima tappa è quella di Dimaro Folgarida, in programma fino a domenica 21 luglio.

Tra i partecipanti, sarà regolarmente convocato Victor Osimhen, che al momento non ha ancora ricevuto alcuna proposta di mercato. In attesa di notizie da parte del suo agente, il nigeriano ritroverà i suoi compagni e avrà modo di conoscere il nuovo allenatore, Antonio Conte. All’appello mancheranno solo i nazionali, attualmente in vacanza dopo gli impegni di Euro2024, e Mathias Olivera impegnato in Coppa America, dove domenica con il suo Uruguay sfiderà il Brasile.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

