Corriere dello Sport – Kvara, il Napoli si spinge a 5mln: resiste il problema della clausola

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza di Khvicha Kvaratskhelia in casa Napoli. Il georgiano fa parte del progetto studiato da Conte, quindi i partenopei spingono per il rinnovo di contratto. Gli è stato proposto un ingaggio a salire, di parte da 5 milioni si base, con i bonus che negli anni arriverebbero oltre i 7 milioni. Un netto miglioramento economico, con un prolungamento fino al 2029.

A oggi il giocatore non ha ancora dato una risposta al Napoli. Nel caso in cui non dovesse accettare, rimarrebbe con la casacca azzurra alle condiziono attuali. Intanto l’agente avrebbe chiesto anche l’inserimento di una clausola, ma la società vorrebbe evitarla e accelerare per archiviare quanto prima la questione.

