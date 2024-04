La Gazzetta dello Sport – Martinez Quarta nel mirino del Napoli: la Fiorentina apre alla cessione

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse per Martinez Quarta da parte del Napoli. Secondo le varie indiscrezioni, la Fiorentina avrebbe aperto alla cessione dell’argentino, in scadenza nel 2025. Per evitare di perderlo a zero, sarà questa l’estate in cui verrà messo in vetrina. Nei giorni scorsi tanti difensori sono stati accostati al Napoli, a partire da Alessandro Buongiorno del Torino e Giorgio Scalvini dell’Atalanta. Poi il francese del Nizza Jean-Claire Todibo, e lo slovacco David Hancko. Insomma, con la difesa da rifare, il giocatore della Viola sarebbe un buon innesto.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La UEFA ha aggiornato il regolamento: 6°posto buono per la Champions

Davide Nicola: “Studiato il Napoli: vogliamo fare grande prestazione e vincere”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi