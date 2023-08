Marolda: “Fossi nel Napoli prenderei Sergio Ramos. Lobotka? Lo vedo leggermente in difficoltà!”

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto a Radio Goal, trasmissione radiofonica di Kiss Kiss Napoli

Ciccio Marolda, noto giornalista, è intervenuto nel corso di Radio Goal. Ecco quanto dichiarato: “Non credo che il Napoli possa fare qualche altra operazione di mercato, ma se dovesse muoversi ancora spero che lo faccia in difesa. Juan Jesus ha esperienza e si applica molto, ma parlo di un profilo di livello superiore. Natan lo conosco poco, non credo che non sia semplice adattarsi in tempi rapidi al nuovo ambiente. D’altronde, se lo stesso Garcia non l’ha fatto ancora giocare vuol dire che forse il ragazzo ancora deve adattarsi completamente.

Sergio Ramos per me sarebbe l’ideale. Ha grandissima esperienza e nell’ultima stagione ha giocato parecchio senza avere problemi fisici. Fossi nel Napoli ci farei un pensiero.

Su Lobotka devo dire che non amo tanto gli adattamenti come quello visto con Ostigard che, entrato dalla panchina, ha preso addirittura la sua posizione in campo. Sono un po’ preoccupato per Lobotka perchè negli ultimi tempi con lanci lunghi e squadra che si abbassa lo vedo un po’ in difficoltà. Il suo ruolo deve essere centrale nel gioco degli azzurri.

