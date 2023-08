Amrabat e la Fiorentina sempre più lontani, non convocato per la sfida al Rapid Vienna

Amrabat non convocato per Fiorentina-Rapid Vienna

Sofyan Amrabat e la Fiorentina sono sempre più lontani, dopo la decisione di Vincenzo Italiano di tenerlo fuori per la sfida di Conference League di domani contro il Rapid Vienna. Il mediano non si è allenato con la prima squadra, restando fuori dalla lista dei convocati. Sulle sue tracce ci sono Napoli e Manchester United, ma non sarà facile trattare con Comisso la sua cessione. A fare chiarezza è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che attraverso il suo account ufficiale Twitter ha fatto il punto della situazione. Ecco il tweet:

“Il centrocampista non si allenerà con la prima squadra né giocherà: voleva solo aspettare il Manchester United dalla fine di giugno. Fiorentina, ancora in attesa dell’offerta del club inglese”.

