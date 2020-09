Tonali al settimo cielo. Arrivano le prime parole da rossonero

Tonali in estasi : “Si è avverato un sogno”.

Il neo-acquisto del Milan, Sandro Tonali, ha rilasciato le prime dichiarazioni in rossonero, a “Milan Channel”. Il centrocampista vestirà la 8 di Gattuso

“Speravo di fare una foto con Maldini, ora lavoro con lui”. Non sta nella pelle Sandro Tonali, neo-acquisto del Milan, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore rossonero, come riportato da “Calciomercato.it”. Il giovane centrocampista, arrivato dal Brescia, ha raccontato le sue emozioni a ‘Milan Channel’: “Si è avverato un sogno. Ho scelto la maglia numero 8 perché ha un significato sia come centrocampista che come centrocampista del Milan. L’ha vestita Gattuso, un calciatore che ha fatto la storia del Milan. L’ho sentito e mi ha detto che non dovevo neanche chiederla: prenderla e spaccare tutto”.

Tonali è stato voluto anche da Maldini e sul dirigente milanista dice: “Da bambino lo ammiravo, speravo al massimo di fare una foto con lui. Ora ci lavoro insieme: è una sensazione bellissima”. Maldini dietro la scrivania, mentre in campo ci sarà Zlatan Ibrahimovic: “Sarà più semplice fare assist con lui che non sbaglia mai. Sarà bellissimo giocare con lui”.

Poi sui nuovi compagni: “Ho parlato con Donnarumma, con Calabria e Romagnoli che sono miei amici. Siamo stati bene insieme in Nazionale e sono ragazzi giovani come me. Mi hanno dato tanti consigli e siamo pronti per questa nuova avventura”.

