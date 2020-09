Mandzukic insieme a Milik per sostituire Dzeko. Le mosse della Roma

Mandzukic nome nuovo per l’attacco della Roma

Mandzukic e Milik sono nei piani della Roma, per sostituire Dzeko in partenza, direzione Juventus. I giallorossi premono per chiudere l’acquisto del polacco e pensano al croato come vice del giocatore del Napoli

Roma attiva su più fronti in questi ultimi giorni. Come riportato da “Calciomercato.it” , si stanno riducendo sempre di più le distanze col Napoli per Arek Milik. Il 26enne attaccante polacco è l’erede designato di Edin Dzeko, nel mirino della Juventus e numero 9 preferito dell’allenatore Andrea Pirlo. La trattativa con il club di Aurelio De Laurentiis procede, ai campani dovrebbero andare 17 milioni di euro più 8 di bonus e un giovane del vivaio. Ma, secondo il ‘Corriere della Sera’, l’allenatore giallorosso Paulo Fonseca potrebbe ricevere in regalo anche un altro centravanti.Potrebbe tornare di moda, infatti, il nome di Mario Mandzukic, attualmente svincolato dopo la fine dell’esperienza con l’Al Duhail. Visto il ‘risparmio’ dei 7.5 milioni di ingaggio di capitan Dzeko, la dirigenza potrebbe decidere di puntare sul 34enne bomber croato, sui cui c’è anche la Lokomotiv Mosca. In Qatar, l’ex Juve guadagnava 6 milioni a stagione, mentre per tornare in Serie A potrebbe ‘accontentarsi’ della metà. E rappresenterebbe un’alternativa di lusso al titolare. Grandi movimenti in attacco, la Roma si muove.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Dall’Inghilterra: il Napoli su Zinchenko del Manchester City. I dettagli

Calciomercato – Milik ha trovato l’accordo con la Roma

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Coronavirus: Briatore guarito, è tornato a Montecarlo