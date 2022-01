Auriemma: “Insigne? Se tace è meglio, il suo addio non è colpa del Napoli”

Il giornalista dice la sua sul prossimo addio al Napoli di Lorenzo Insigne

Raffaele Auriemma, è intervenuto ai microfoni di ‘Tele A’ per commentare l’addio di Lorenzo Insigne che a giugno lascerà Napoli, direzione Toronto.

Queste le sue parole:

“Gira questo senso della colpa, ma la colpa non è di nessuno. Insigne si sente responsabile di qualcosa che nessuno gli ha attribuito, davvero nessuno di fronte ad un’offerta di quel valore e per una scelta che forse avremmo fatto tutti.

E’ un momento delicato per lui e per il Napoli. Se tace, è molto meglio perché dicendo non è colpa mia significa che sta dando la colpa ad altri e qualcuno può anche riflettere e dire che forse non è sua. Se dici non è colpa mia dai la colpa al Napoli che la sua offerta l’ha fatta ed in linea con i suoi nuovi parametri e non contro Insigne”.

