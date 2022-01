Barcellona: Dembélé vuole rinnovare, ci sarà contro il Napoli?

L’esterno francese vorrebbe rimanere in Spagna

La redazione di Sky Sport riporta delle importanti novità sul futuro di Ousmane Dembélé. Stando a quanto riferito gli agenti dell’esterno offensivo francese avrebbero comunicato a Xavi e alla società la volontà del loro assistito di prolungare il contratto in scadenza a giugno. Dembélé quindi, potrebbe rimanere a Barcellona e far parte della squadra che affronterà il Napoli in Europa League.

