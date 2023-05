Juve provoca il Napoli: “Dopo tanti complimenti non potevamo esimerci, congratulazioni”

Twitter – Juve ironizza e provoca il Napoli dopo la vittoria dello Scudetto: “Dopo tanti complimenti non potevamo esimerci, congratulazioni”

Il Napoli conquista lo Scudetto e le rivali di Serie A non sono rimaste a guardare. In seguito ai complimenti di svariate squadre, spunta anche quello della Juventus, che appare decisamente provocatorio: “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄 Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Udinese-Napoli, i titolari di Spalletti per la sfida alla Dacia Arena

Monza-Napoli, biglietti in vendita da domani: prezzi e modalità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 04 Maggio 2023 a cura di Artemis