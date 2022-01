Mancini: “Insigne al Toronto? Prematuro parlarne ora”

Il CT della Nazionale italiana commenta la scelta di Lorenzo Insigne di trasferirsi al Toronto

Roberto Mancini ha commentato il trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto prima dell’inizio dello stage della durata di tre giorni.

Queste le sue parole:

“Non so cosa farà Lorenzo. Noi abbiamo le gare di marzo e lui è ancora qui, non vedo problemi. E nemmeno per quelle di giugno. Poi ci sarà una finestra a settembre e poi eventualmente i Mondiali. Parlarne adesso mi sembra presto“.

