Il Napoli ha rifiutato due offerte per Ounas, per lui ci sono due opzioni

Il Napoli ha rifiutato due offerte per Adam Ounas, la Società azzurra ha un obiettivo ben preciso.

Il futuro di Adam Ounas è ancora incerto, ma il Napoli ha già stabilito le due ipotesi per l’attaccante franco-algerino. Sono arrivate due offerte per il giocatore, l’ultima da parte del Torino, ma il Napoli le avrebbe rifiutate entrambe. Il motivo è legato alla formula dell’affare: il Napoli non vuole più applicare la formula del prestito per Ounas, bensì vorrebbe la cessione definitiva. Se ciò non si dovesse verificare, l’attaccante potrebbe rinnovare e restare così in azzurro.

Il Corriere dello Sport riporta la questione:

“La Napoli di Ounas è stato troppo piccola, racchiusa in trentanove presenze, cinque gol e vari rimpianti per una verticalità ed un’esuberanza tecnica mai espressa completamente. Giuntoli, che lo acquistò per dieci milioni di euro nell’estate del 2017 dal Nizza, non ha mai voluto cederlo definitivamente e al Torino, che lo vorrebbe in prestito, ha già detto di no. Unica possibilità: 20 milioni per acquistarlo definitivamente. Altrimenti: rinnovo del contratto (scadenza 2022) e fiducia da conquistare anche in virtù della «simpatia» che gli è stata espressa da Luciano Spalletti.”

