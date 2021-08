Napoli, Maksimović è in città: si pensa ad un ritorno in squadra

Nikola Maksimović è attualmente a Napoli, si pensa ad un probabile ritorno del difensore nel club azzurro.

Nikola Maksimović è staso un giocatore del Napoli fino allo scorso 30 giugno, quando il suo contratto con la Società è scaduto e non c’è stato alcun rinnovo. Recentemente però c’è stato un colpo di scena. il difensore serbo è attualmente a Napoli, ciò fa credere che si stia trovando un accordo con la Società partenopea per il suo ritorno in squadra. Nikola Maksimović ha più volte affermato che vorrebbe continuare la sua carriera in azzurro, altro dettaglio che potrebbe confermare tale ipotesi.

Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“A Napoli è ritornato Nikola Maksimovic, a cui il club azzurro non ha rinnovato il contratto scaduto a giugno scorso. Il 29enne difensore serbo vorrebbe che il club lo considerasse e gli proponesse un nuovo accordo. Lui stesso si è detto persino disponibile ad abbassare lo stipendio che ha percepito nelle ultime tre stagioni (1,2 milioni di euro) pur di vestire ancora la maglia azzurra. Con la partenza di Sebastiano Luperto per Empoli, resta infatti scoperto uno dei quattro posti riservati ai difensori centrali. Non è escluso che negli ultimi giorni di mercato, il d.s azzurro Giuntoli possa ripensarci e proporgli di continuare l’esperienza napoletana”.

