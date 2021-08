Senesi, l’intermediario: “Napoli operazione possibile, ma solo in un caso”

Parisi, agente ed intermediario di mercato, parla dei rumors su Senesi ed il Napoli

Ultime calcio mercato Napoli – Fabio Parisi, agente di mercato ed intermediario molto vicino a Marcos Senesi, attualmente difensore del Feyenoord, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto ha dichiarato:

“Pista Napoli chiusa? Purtroppo il Napoli in questo momento ha dei calciatori forti in organico. Senesi potrebbe essere un’opportunità soltanto se partisse un big in difesa”.

