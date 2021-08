Di Gennaro: “Koulibaly al PSG: l’infortunio di Ramos può cambiare i piani”

Di Gennaro sul possibile trasferimento di Koulibaly al PSG

Napoli – Antonio Di Gennaro, ha parlato delle notizie calde relative al mercato della Serie A ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue dichiarazioni:

Di Gennaro:

“Champions al PSG? Non credo la possa stravincere, ma certamente potrà portare a casa il trofeo. Se non dovessero vincerla sarebbe un disastro calcistico per loro, a livello economico e tecnico. Con l’infortunio di Ramos potrebbe arrivare anche un altro difensore importante e sento parlare di Koulibaly. Con acquisti e rinnovi il PSG ha fatto man bassa ma non è scontato niente nel calcio. L’anno scorso i francesi non hanno vinto niente, ma con l’arrivo di questi calciatori e con la permanenza di Mbappe se non arriveranno i trofei sarebbe un disastro”.

