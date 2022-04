UFFICIALE – Napoli, Osimhen eletto miglior giocatore del mese di marzo

Victor Osimhen è stato eletto il miglior giocatore del Napoli del mese di marzo.

Ancora una soddisfazione per Victor Osimhen: questa mattina la SSC Napoli ha affermato che l’attaccante nigeriano è stato eletto miglior giocatore del mese di marzo. La notizia è stata riportata sui canali social del club, come ogni mese i tifosi hanno potuto esprimere la loro preferenza. Non c’è certamente da stupirsi di tale scelta poiché il giocatore ha sempre dimostrato tutte le sue qualità in campo ed è stato quasi sempre decisivo durante le gare.

Ecco quanto riportato dalla Società partenopea:

https://twitter.com/sscnapoli/status/1517789408874971136?s=20&t=t89U62OcZJg9kmZb_aQ4Rw

