Empoli-Napoli, tifosi azzurri presenti: terminati i biglietti del settore ospiti

Per la gara tra Empoli e Napoli si prevede la presenza di tantissimi tifosi azzurri.

Domani il Napoli scenderà in campo allo Stadio Carlo Castellani per sfidare l’Empoli e l’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sulla presenza dei tifosi azzurri. Secondo il quotidiano saranno in tantissimi a sostenere la squadra ospite, infatti i biglietti del settore ospiti sarebbero tutti esauriti.

“I tifosi azzurri ci credono ancora e spingono il Napoli: saranno in 4mila domani a Empoli. Esauriti già giovedì i 3mila biglietti del settore ospiti, ieri ne sono stati messi in vendita dal club toscano più o meno altri mille di tribuna laterale e sono andati a ruba anche questi tagliandi. Le ultime due delusioni al “Maradona” contro Fiorentina e Roma non hanno frenato l’entusiasmo dei tifosi napoletani e in tanti saranno presenti domani al “Castellani” per spingere la squadra di Spalletti a una vittoria fondamentale per restare ancora in corsa per vincere il tricolore.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Tacconi ricoverato in prognosi riservata, momenti di ansia per l’ex Juventus

I convocati del Napoli per la trasferta di Empoli: decisione su Zanoli, c’è un Primavera

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

È ancora testa a testa tra Pd e Giorgia Meloni. Cosa dicono i sondaggi