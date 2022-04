I convocati del Napoli per la trasferta di Empoli: decisione su Zanoli, c’è un Primavera

I convocati del Napoli per la trasferta di Empoli

I convocati del Napoli per la trasferta di Empoli. Zanoli partirà con la squadra nonostante oggi non si sia allenato perchè vittima di gastroenterite.

Di Lorenzo non ci sarà, presente anche il giovane Barba della Primavera come annunciato in conferenza dall’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

La lista dei convocati per Empoli-Napoli

