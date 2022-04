Tacconi ricoverato in prognosi riservata, momenti di ansia per l’ex Juventus

Momenti di ansia per l’ex giocatore della Juventus Stefano Tacconi, ricoverato attualmente in prognosi riservata.

Stefano Tacconi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Alessandria. Come riporta Sport Mediaset le sue condizioni sarebbero serie, dunque sono ore di ansia per l’ex portiere della Juventus. Tacconi avrebbe accusato un malore subito dopo aver partecipato ad un evento ad Asti, in serata si dovrebbe sapere di più circa le sue condizioni di salute.

Ecco quanto riportato da Sport Mediaset:

“L’ex portiere della Juventus, dove ha militato dal 1983 al 1992, e della Nazionale è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia all’Ospedale di Alessandria dopo aver accusato un malore in mattinata ad Asti. Trasportato subito al pronto soccorso di Asti, dove ieri sera aveva partecipato all’evento nell’ambito della ‘Giornata della figurine’, è stato poi trasferito ad Alessandria. Le sue condizioni sarebbero serie.”

