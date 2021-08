Napoli, futuro di Insigne incerto: ci sono due idee per il sostituto

Il futuro di Lorenzo Insigne al Napoli è per ora incerto, la Società sta studiando il profilo ideale per un eventuale sostituto.

Tra Lorenzo Insigne ed il Napoli la questione è ormai diventata molto delicata. Al momento non sembrano esserci i presupposti adatti per un rinnovo di contratto, ed a quanto pare il Napoli sta cercando un giocatore per sostituire il capitano azzurro. Ciò vuol dire che la sua permanenza al Napoli non è per niente scontata.

Ecco cosa riporta il Corriere dello Sport in merito alla vicenda:

“Se poi fosse possibile investire, su cifre ragionevoli e su elementi di prospettiva, il primo nome della lista di Cristiano Giuntoli resta quello di Jeremie Boga, per il quale il Napoli si è già spinto in trattativa in passato: il Sassuolo reclama un riconoscimento ritenuto elevato ma le strade del mercato restano infinite e consentono anche di trovare soluzioni gradevoli e gradite. Nell’elenco degli esterni da tenere d’occhio, da un po’ e nel silenzio che serve per tentare di sfuggire alla lievitazione del valore di mercato, è finito anche Mikkel Damsgaard: ha soltanto 21 anni, ha già un anno di Italia e di Sampdoria (37 presenze complessive e due gol) alle spalle, ha fatto esperienza e si è fatto notare all’Europeo con la Danimarca, ed ha quindi un profilo anagrafico e tattico che si combinerebbe con le esigenze del Napoli.”

