Calciomercato – Belotti può andar via da Torino per una cifra bassa. Il Napoli è alla finestra

Calciomercato – Andrea Belotti potrebbe lasciare Torino per una cifra abbordabile. Il Napoli potrebbe farci un pensierino

Andrea Belotti potrebbe partire ad una cifra molto più bassa rispetto al passato. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, se decidesse di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022, l’attaccante del Torino e della nazionale potrebbe costringere il presidente Cairo a metterlo in vendita per non più di 30/35 milioni di euro. Una cifra decisamente molto più bassa rispetto ai 100 milioni che chiedeva il presidente granata per dirgli addio nell’estate del 2017. Il Napoli potrebbe farci un pensierino, magari girando Petagna ai granata.

