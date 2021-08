Napoli, Lozano spera di scendere in campo dall’inizio del campionato

Hirving Lozano non vede l’ora di scendere in campo con la maglia del Napoli.

Il Napoli si sta preparando per disputare al meglio la prossima stagione di campionato, ma purtroppo già si trova a fare i conti con qualche giocatore indisponibile. Tra questi c’è Hirving Lozano: l’attaccante messicano è stato protagonista di un duro scontro durante una gara con la sua nazionale, motivo per il quale probabilmente non riuscirà a recuperare del tutto entro l’inizio della stagione. Nonostante ciò egli non si arrende ed ogni giorno cerca di allenarsi come meglio può per recuperare più in fretta possibile.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport in merito:

“Anche Lozano, impegnato con Mertens in una full immersion personalizzata dopo tanta naftalina, aspira alla prima convocazione in tempo utile, mentre per Dries e Demme se ne riparlerà ad ottobre.”

