Napoli, sfuma definitivamente Amrabat: andrà alla Fiorentina

Kouame e Amrabat per il futuro. Come scrive sul proprio sito ufficiale il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, prima di pranzo Hellas Verona e Fiorentina si incontreranno per il centrocampista, operazione valida da luglio: prevista la definizione, gli agenti sono rimasti a Milano per le firme.