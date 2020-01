Napoli, Mertens non si muove: la situazione

L’edizione odierna di Repubblica scrive su Mertens. Il no del Napoli al Chelsea per Mertens è motivato anche da questo aspetto. I Blues ieri ci hanno provato e non molleranno la presa ancora per qualche ora: sarebbero disposti a pagare un indennizzo da 6- 7 milioni per accontentare l’allenatore Lampard.

Il Napoli, però, non intende cedere il suo attaccante che ormai è anche vicino al rientro in campo. Ieri ha lavorato quasi interamente in gruppo e la notizia non può che rallegrare Gattuso, ansioso di poter contare su un’alternativa importante nel reparto offensivo. L’addio, dunque, non dovrebbe consumarsi. Mertens pensa al record di gol di Hamsik e più avanti deciderà il suo futuro. Il Napoli non avrebbe neanche come rimpiazzarlo in due giorni, quindi si va verso la fumata nera.

