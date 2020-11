Corriere, retroscena Maradona: “Diego stava male già da venerdì scorso”

Il quotidiano rivela degli importanti retroscena sul Pibe de Oro

Continuano a preoccupare le condizioni di Diego Armando Maradona. Il suo ricovero ha portato ad un’operazione per le rimozione di un ematoma al cervello. L’intervento è andato a buon fine, ma le condizioni dell’argentino, soprattutto quelle psicologiche, continuano a preoccupare. Il Corriere della Sera riporta degli importanti retroscena sul malessere dell’ex 10 del Napoli:

“Che Diego non stesse bene lo si sapeva da venerdì scorso quando, alla vigilia del primo match di campionato, il Gimnasia La Plata aveva organizzato una sorta di festicciola a centrocampo per i 60 anni del suo allenatore. Sorretto da una guardia del corpo, Diego era entrato sul prato a passi lentissimi e malfermi dando l’impressione di essere assente. In mattinata la figlia Giannina e il suo avvocato, Matias Morla, l’avevano trovato depresso e in preda di forti dolori allo stomaco.“

