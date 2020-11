Napoli, Europa League: Mertens può partire dalla panchina

L’attaccante belga non sta passando un buon momento di forma

Questo inizio di stagione è stato tutt’altro che esaltante per Dries Mertens. L’attaccante ha messo a segno solo 2 gol (contro il Parma nella prima giornata di Serie A e il Genoa nella seconda) e le sue prestazioni non sono quasi mai realmente state allo stesso livello al quale ci ha abituato. Ed per questo che la sua titolarità contro il Rijeka è tutt’altro che scontata. Da come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gattuso starebbe pensando di far partire il belga dalla panchina, l’allenatore deciderà però soltanto dopo la rifinitura.

