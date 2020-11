Napoli, Serie A: emergenza Bologna, appena 14 i disponibili per il match contro gli azzzurri

Mihajlovic è in piena emergenza, la rosa dei disponibili per Bologna-Napoli è ridotta all’osso

Il Bologna è in emergenza totale, dopo la vittoria conquistata contro il Cagliari, scrive il Corriere di Bologna, Sinisa Mihajlovic ha visto la sua rosa diminuire ulteriormente dopo gli infortuni rimediati da Nicola Sansone (il quale ha riscontrato una lesione al muscolo pettineo della coscia sinistra) e Ibrahima Mbaye (per lui lesione al flessore della coscia destra). Entrambi i calciatori dovranno restare lontani dal campo per almeno 2/3 settimane. Ciò significa che, sempre da quanto riporta il quotidiano, L’allenatore avrà a disposizione oltre che agli 11 titolari, soltanto tre sostituzioni, con il resto della panchina che sarà composta da giovani della primavera o terze linee ripescate.

