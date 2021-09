Napoli, il report della seduta: Meret terapie e lavoro personalizzato in campo, Demme parte allenamento in gruppo

Napoli, il report della seduta

Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese al Friuli per la quarta giornata di Serie A in programma lunedì alle ore 20.45.

Napoli, il report della seduta

Dopo una prima fase dedicata alla velocità, la squadra ha svolto partitina a campo ridotto con porticine. Chiusura con esercitazione tattica.

Napoli, il report medico

Meret ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo.

Lobotka terapie e lavoro personalizzato in palestra.

Demme ha fatto parte dell’allenamento in gruppo e parte personalizzato.

Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Udinese-Napoli, Spalletti conferma Anguissa. Possibile esordio da titolare per Ounas

Osimhen, la notte di giovedì gli potrebbe cambiare la vita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Georgette Polizzi aspetta un figlio da Davide Tresse: “È un miracolo”