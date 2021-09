Udinese, Gotti per la sfida con il Napoli: pensa a un prudente 3-5-1-1

Udinese, Gotti pensa a un 3-5-1-1

L’Udinese ha collezionato 7 punti in 3 gare, porta mantenuta inviolata nelle ultime due uscite, non vuole fermarsi contro il Napoli, scrive così Tuttosport, raccontando che il tecnico Gotti ha il dubbio fra un più prudente 3-5-1-1 con Pereyra alle spalle di Pussetto (favorito su Deulofeu), oppure coppia di attaccanti con l’argentino e lo spagnolo con ballottaggio in mediana fra Makengo e Arslan, con il primo leggermente in vantaggio.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il report della seduta: Meret terapie e lavoro personalizzato in campo, Demme parte allenamento in gruppo

Osimhen, la notte di giovedì gli potrebbe cambiare la vita

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Georgette Polizzi aspetta un figlio da Davide Tresse: “È un miracolo”