Napoli-Legia Varsavia: due giocatori del club polacco sono infortunati

In attesa della sfida di Europa League tra il Napoli ed il Legia Varsavia, il tecnico Czesław Michniewicz ha rilasciato qualche dichiarazione.

Czesław Michniewicz è intervenuto in conferenza stampa ed ha parlato di due giocatori del suo club, attualmente infortunati.

“Boruc non sta giocando, adesso dovrà affrontare la riabilitazione. Anche Hanna è tornato dall’Israele con un infortunio. Dovrà probabilmente affrontare un intervento chirurgico quindi non giocherà attualmente. Potrebbe riprendersi tra circa otto settimane. Holownia ha un piccolo infortunio e per il momento non si sta allenando. Gli altri invece stanno bene.”

