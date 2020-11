Napoli, Insigne: il capitano scalpita, voleva giocare già contro il Sassuolo

Il capitano azzurro non vuole passare altro tempo lontano dal campo

Lorenzo Insigne vuole tornare al più presto ad aiutare i suoi compagni, per lui sono già due gli stop per infortunio dall’inizio della stagione e la voglia di giocare è tanta. La Gazzetta dello Sport riporta un retroscena nel quale Gattuso avrebbe negato al numero 24 di giocare contro il Sassuolo.

Ecco l’estratto del quotidiano:

“La voglia di giocare è tanta e farà di tutto per convincere Rino Gattuso a schierarlo domani a Fiume, per la gara di Europa League, contro il Rijeka. Freme, Lorenzo Insigne: stare fuori non è il massimo per uno come lui. Se solo l’allenatore gli avesse dato l’ok, avrebbe giocato anche contro il Sassuolo. Invece, il capitano s’è dovuto sistemare in tribuna e assistere alla sconfitta dei suoi compagni”.

