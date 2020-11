Maradona, gli ultimi agigornamenti. Diego in terapia intensiva, il messaggio di Dalma

Maradona, gli ultimiaggiornamenti

Arrivano ulteriori aggiornamenti che riguardano Maradona, dopo l’intervento subito ieri. Secondo quanto riporta Diario Olè, attualemente il Pibe starebbe bene e si trova in terapia intensiva. Accanto a lui, ci sono le figlie e la moglie. Proprio Dalma, attraverso il suo account Twitter ci ha tenuto a ringraziare per l’affetto mostrato nei confronti del padre. Ecco quanto riportato:

“Sono uscita dalla clinica e voglio solo ringraziare tutti per le continue dimostrazioni di amore per mio padre, mia sorella e me. Grazie a tutti coloro che hanno pregato per lui!”.

Acabo de salir de la clínica y solo quiero agradecerles a todos las muestras de amor constantes para mi papá, para mi hermana y para mi❤️ Gracias a todos los que rezaron por el! — Dalma Maradona (@dalmaradona) November 4, 2020

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Maradona, l’arrivo all’opsedale di Buenos Aries. La scorta dei tifosi [VIDEO]

Caos tamponi, ecco cosa rischia la Lazio

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Federica De Benedittis del Paradiso delle Signore smentisce la gravidanza