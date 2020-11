Caos tamponi, ecco cosa rischia la Lazio

Caos tamponi, la Lazio rischia

Nelle ultime ore in casa Lazio, è scoppiato un caso legato ai tamponi. Alcuni giocatori che non avevano preso parte all’impegno di Champions perchè risultati positivi, hanno poi invece giocato contro il Torino perchè risultati negativi. La stessa Procura Federale, ha aperto un indagine per chiarire se il club biancocelesta ha rispettto i protocolli. Ecco quanto riportato dall’edizione ordierna de La Gazzetta dello Sport:

“In caso di violazione, a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8 che vanno dall’ammenda, alla penalizzazione, alla retrocessione all’ultimo posto fino all’esclusione dal campionato. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione”.

