Ufficiale: Moise Kean è il giocatore del mese di novembre

Moise Kean è stato eletto il Player of the Month per novembre 2022

Moise Kean della Juventus è stato votato come “EA Sports Player of the Month”. Lo riporta il club bianconero sulle sue pagine social ufficiali. l’attaccante, che ha battuto la concorrenza di: Dimarco, Bonaventura, Osimhen e Zielinski riceverà il premio sabato 7 gennaio, quando all’Allianz Stadium di Torino arriverà l’Udinese.

Fonte foto: Twitter @JuventusFC

