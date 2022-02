Napoli Basket: in casa Gevi, positivi al Covid altri quattro componenti del gruppo squadra

Napoli Basket: 4 componenti positivi al Covid-19, ora sono 5 in totale.

Focolaio da Covid-19 in casa Gevi.

La Gevi Napoli Basket comunica che, a seguito degli ulteriori tamponi di controllo, è emersa la positività al Covid-19 di altri quattro componenti del gruppo squadra. I tesserati, cinque in totale, sono stati messi tutti in isolamento. Secondo il nuovo protocollo, i cinque casi porteranno quasi sicuramente al rinvio della prossima partita, in programma domenica mattina alle 12 al Palabarbuto contro Venezia.