Calciomercato: Tuanzebe verso il ritorno in Inghilterra

Con ogni probabilità l’avventura del difensore al Napoli terminerà a fine stagione

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Axel Tuanzebe. Il giocatore, stando a quanto riferito dal quotidiano, difficilmente verrà confermato e con ogni probabilità tornerà al Manchester United al termine della stagione corrente. Il Napoli in estate potrebbe riavviare i contatti con il Fenerbahce per Kim Min-Jae, sudcoreano classe 1996 seguito anche dalla Lazio in passato.

