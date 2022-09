Tuttosport – Osimhen fa passi da gigante, potrebbe esserci con l’Ajax.

Il quotidiano sperpera buone notizie in merito alla condizione infortuni che si sta vivendo in casa Napoli. Dopo la buona notizia, sul possibile rientro di Politano, già col Torino, torna a farsi sentire Victor Osimhen, che starebbe cercando di accelerare i tempi per tornare più in forma possibile e subentrare quanto prima in squadra. Probabile potrà essere la sua convocazione per la gara di Champions League, contro l’Ajax il prossimo 4 ottobre. Dunque, nei prossimi giorni Spalletti e lo staff valuteranno le condizioni dell’attaccante.

