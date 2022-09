Carnevali su Raspadori: “Felicissimo per tutto quello che sta facendo”

L’ad neroverde è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo sul suo ex giocatore

Prosegue il momento magico di Giacomo Raspadori, autore di due reti in due presenze in questa settimana di sosta riservata alle nazionali. A sorridere, infatti, è anche Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo. Per il dirigente emiliano è un’emozione vedere esplodere in Nazionale un ragazzo nato e cresciuto nel settore giovanile del club neroverde. Ecco quanto dichiarato:

“Felicissimo per Raspadori e per tutto quello che sta facendo”

