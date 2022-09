Tanto Napoli anche in nazionale: Kvaratskhelia e Raspadori ancora in gol

Kvaratskhelia e Raspadori stanno dando il meglio di loro in Nations League

Gli attaccanti del Napoli non smettono di segnare nemmeno in Nazionale. Giacomo Raspadori, dopo la rete che ha deciso Italia-Inghilterra, è andato in gol anche contro l’Ungheria portando l’Italia in vantaggio alla fine del primo tempo.

Gloria anche per Kvaratskhelia che in Gibilterra-Georgia si procura un rigore al 19’ realizzandolo poi dal dischetto. Per Kvicha sono 5 gol in 6 gare di Nations League.

Fonte foto: Instagram @kvara7

