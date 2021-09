Napoli da record dopo Juve e Milan, ha segnato in tutte le ultime 30 partite in Serie A

Napoli da record in testa alla classifica, secondo i dati di Opta, è la terza squadra di Serie A a segnare in 30 gare di fila.

Con la vittoria contro l’Udinese, alla Dacia Arena, per un ottimo risultato di 0-4, il Napoli si è guadagnato il primo posto in classifica a punteggio pieno. Una prova di forza eccezionale per gli azzurri di Luciano Spalletti, che secondo alcuni dati statistici, ha trovato il gol in tutte le ultime 30 partite di Serie A – 69 reti totali -, diventando la terza squadra nella storia della competizione a segnare almeno in 30 gare di fila, dopo Juventus e Milan.

