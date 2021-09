Zanoli festeggia il suo esordio in Serie A: “Un sogno che diventa realtà”

Zanoli festeggia sui social l’esordio in Serie A: “Un sogno che diventa realtà”.

Alessandro Zanoli, classe 2000, festeggia l’esordio in Serie A. Ieri sera è entrato in campo contro l’Udinese nel finale di gara, per sostituire Mario Rui. Al termine del super match, stravinto dagli azzurri, Zanoli ha festeggiato su Instagram: “Un sogno che diventa realtà“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Zanoli (@alessandrozanoli00)

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il bollettino nazionale: 2.407 nuovi positivi e 44 decessi

Marino: “ADL voleva ingaggiare Spalletti, ma lui rifiutò la mia proposta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Clementino innamorato di Martina Difonte: “È la mia vita”, chi è la fidanzata del cantante